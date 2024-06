Le futur de la Belgique, c'est lui : "C'est vrai que je ressemble un petit peu à Eden Hazard"

Konstantinos Karetsas a réussi sa saison, au Racing Genk. Titulaire important en Challenger Pro League, il a eu l'occasion de prendre part à trois rencontres de Champions Play-Offs... à tout juste 16 ans.

Konstantinos Karetsas, c'est la nouvelle grosse promesse du football belge. À tout juste 16 ans, le milieu offensif a été un titulaire indiscutable du Jong Genk, en Challenger Pro League, et a pu prendre part à trois rencontres de Champions Play-Offs, délivrant même la passe décisive du seul et unique but du match, contre l'Antwerp.

Parti du Sporting d'Anderlecht pour se rapprocher plus rapidement du monde professionnel, entre autres, Konstantinos Karetsas a réussi son pari. Diablotin, il devrait finir, un jour ou l'autre, en équipe national senior. Là-bas, le jeune joueur pourrait raviver des souvenirs, puisque lui-même décrit son style de jeu proche de celui d'un certain Eden Hazard.

"Je sais que les gens me comparent à lui. Je peux être d'accord avec ça. Je ne dis pas que je suis aussi bon ou que j'aurai la même carrière. Mais en termes de style et de position, c'est le Diable Rouge dont je suis le plus proche. Je suis un joueur dominant qui aime avoir le ballon dans les pieds... et qui a encore du mal à travailler."

Dans le cœur du jeu ou sur un côté, Konstantinos Karetsas ne cherche qu'à exploser

"C'est pourtant nécessaire dans le football moderne, non ? Je peux aussi bien jouer au centre du jeu que sur une aile, je n'ai pas vraiment de préférence. Depuis une position centrale, vous vous placez davantage devant le but et vous pouvez obtenir de meilleures statistiques, tandis que sur le flanc, vous vous retrouvez plus souvent dans des situations de duel. Je pense que c'est un avantage pour moi de pouvoir jouer à différentes positions."

Reste à savoir le temps de jeu qu'obtiendra Karetsas en équipe première, la saison prochaine. Bilal El Khannouss va quitter le Limbourg, mais le Racing devrait logiquement se mettre à la recherche d'un nouveau numéro 10. S'il ne sera vraisemblablement pas encore titulaire en Jupiler Pro League la saison prochaine, Konstantinos Karetsas pourrait voir son temps de jeu augmenter encore, et son importance devenir capitale en D1B, avec le Jong Genk.