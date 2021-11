Le rachat de newcastle fait rager en... Serie A

Certains clubs anglais ont discuté à ce propos, mais maintenant c'est aussi le cas en Italie.

Le rachat de Newcastle fait aussi des envieux en... Italie. Le président de la Serie A, Paolo Dal Pino, regrette le choix des investisseurs saoudiens de ne pas avoir misé sur un cador du football italien.

"Si cette dame (Amanda Staveley) a préféré investir dans Newcastle plutôt que dans l'Inter ou Milan, nous voyons qu'elle aime les petites voitures et non les Formule 1. Il y a huit propriétaires étrangers qui ont cru en la Serie A et qui pensent qu'il y a un potentiel de croissance. Lorsque vous investissez, vous regardez le potentiel de l'entreprise et du marché dans lequel vous opérez. Je préfère avoir 90% de quelque chose qui vaudra des milliards dans quelques années plutôt que 100% de quelque chose qui vaudra moins dans quelques années", a pesté le dirigeant transalpin dans des propos repris par la presse locale.