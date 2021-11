Les U19 se portent bien, mais "aucune garantie concernant l'avenir" selon Eric Van Meir

Avec deux victoires et un match nul contre l'Espagne, les U19 se sont qualifiés pour le second tour de qualification pour l'Euro.

Mardi, les U19 ont affronté une équipe d'Espagne forte de longue date. Les jeunes Diables ont fait preuve de résilience et ont été récompensés in extremis pour leur travail. "Nous sommes tombés sur une Espagne très forte , de loin l'adversaire le plus fort que nous ayons rencontré. Ils avaient beaucoup de possession de balle, ont été très patients et ont exercé beaucoup de pression. Ils nous ont forcés à l'erreur", explique Eric Van Meir, entraîneur adjoint des U19, à Voetbalkrant.com.

"Après le 0-2, nous avons dû nous réorganiser. Nous avons eu de la chance de notre côté, car nous avons réduit l'écart très vite grâce à un but contre son camp. Dans les arrêts de jeu, Descotte a égalisé, de sorte que nous terminions ce tour préliminaire en tant que vainqueur de groupe. Ce point a été mérité sur la base du caractère que chacun des garçons a montré. Il est important qu'ils maîtrisent différentes manières de jouer au football. Nous avons été très dominants contre l'Azerbaïdjan et le Luxembourg (la Belgique a gagné à chaque fois 5-1), alors que contre les Espagnols, nous avons opté pour une organisation serrée avec des transitions rapides", explique Van Meir.

Tour Élite

L'équipe de Wesley Sonck s'est qualifiée avec brio pour ce qu'on appelle le Tour Elite. En mars 2022, les U19 devront à nouveau disputer trois rencontres. Seul le vainqueur du groupe recevra un ticket pour le Championnat d'Europe 2022 en Slovaquie. "Nous connaîtrons nos adversaires le 8 décembre, mais nous aurons de toute façon des pays de premier plan comme adversaires. Nous ne pouvons plus rencontrer l' Espagne, mais l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple, est l'une des possibilités."

Youth League

Pourtant, les Belges n'ont pas à craindre, car cette équipe est aussi pleine de talent, tels que Roméo Lavia, Noah Mbamba ou Mario Stroeykens. Eric Van Meir a réussi à forger un groupe soudé, ce qui n'est pas toujours évident. "Tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui est une énorme force."

Aucune garantie

Les Diablotins ont été pour l'instant sans faille dans leur campagne de qualification, même si Eric Van Meir préfère tempérer les attentes élevées. "Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et ils ont livré une performance exceptionnelle. Cependant, ce n'est pas du tout une garantie concernant leur situation dans cinq ans. La route est encore très longue. Les garçons doivent se rendre compte qu'une avance rapide comme celle de Theate, Doku ou De Ketelaere est l'exception plutôt que la règle. La devise reste toujours la même : continuez à travailler dur."