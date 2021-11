Haaland a une préférence pour son futur

De retour de blessure, Haaland va retrouver les terrain.

Annoncé sur le départ en fin de saison, Erling Håland (21 ans, 10 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) est dans le viseur des plus grands clubs européens et ne manquera pas d'options l'été prochain. Selon les informations de Goal, c'est le Real Madrid qui a la préférence de l'attaquant du Borussia Dortmund.

Le média explique que l'international norvégien n'a pas encore tranché sur son avenir, mais il a fait savoir à son entourage qu'un départ vers la capitale espagnole est le challenge qui l'intéressait le plus à l'heure actuelle. Reste à savoir si la Maison Blanche pourra s'aligner sur les éventuelles offres de ses concurrents, à savoir le PSG, Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea.