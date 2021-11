Premier League : nouveau carton de Liverpool, Benteke et Palace surpris par Steven Gerrard, Dendoncker accroché chez le promu

Après la victoire d'Arsenal contre Newcastle, la 13e journée de Pemier League se poursuivait avec trois autres rencontres.

Crystal Palace - Aston Villa

Titulaire, Christian Benteke et les siens ont été battus par les 'Villains' de Steven Gerrard. Un but de Targett (15e) et McGinn (86e) offrent à 'Steevie G' sa deuxième victoire de rang avec son nouveau club, malgré la réduction du score de Guéhi dans les arrêts de jeu. Villa s'éloigne ainsi un peu plus de la zone rouge, Palace reste 10e pour l'instant.

Liverpool - Southampton

Après son carton face à Arsenal, Liverpool s'offre à nouveau un festival offensif face aux Saints. Diogo Jota (2e et 32e), Thiago Alcântara (37e) et van Dijk (52e) assuraient le show à Anfield.

Norwich City - Wolverhampton

Les Wolves de Leander Dendoncker, ne sont pas parvenus à faire mieux qu'un 0-0 en déplacement chez l'avant-dernier. Le Belge a débuté sur le banc et est monté au jeu pour le dernier quart d'heure.