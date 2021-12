(Exclusif) Fabio Cannavaro désigne ses favoris en C1 : "Les clubs italiens sont un peu derrière"

Fabio Cannavaro a fait son retour en Europe après une aventure en Chine, et était de passage à Londres il y a de ça quelques semaines. Nous l'y avions rencontré, et il nous avait parlé de ses favoris en Ligue des Champions.

Fabio Cannavaro (48 ans) est une légende du football mondial : Ballon d'Or 2006, il n'a cependant jamais remporté la Ligue des Champions durant sa carrière. Actuellement, l'ancien défenseur est libre après un passage couronné de succès en tant que coach en Chine, en club puis brièvement à la tête de la sélection. Il était de passage à Londres, et nous avons pu lui poser quelques questions pour Walfoot.

Mr Cannavaro, bonjour. Nous sommes ici à Londres, ville du champion d'Europe actuel : Chelsea peut-il remporter à nouveau la C1 ?

Je pense que Chelsea en est capable. Ils ont un grand entraîneur en la personne de Thomas Tuchel, et une très bonne équipe. Le Real Madrid l’a fait trois ans de suite, ce qui était un accomplissement historique pour le club et Zidane. Mais pour gagner la C1, beaucoup de choses doivent aller dans votre sens. Pour moi, les clubs anglais sont actuellement les mieux armés.

Mais attention au PSG avec ses superstars, et bien sûr au Bayern Munich. Les Bavarois sont un peu sous-estimés chaque année, mais vont toujours loin grâce à un homme : l'un des meilleurs attaquants de ces dernières années, Robert Lewandowski. Le Bayern a un style très efficace également.

Vous parlez des clubs anglais. Qu'en est-il du Manchester United de Cristiano Ronaldo ?

Ils sont lancés dans un processus de reconstruction. Il y a encore des difficultés pour eux durant certains matchs, on a pu le voir. ManU perd des matchs qu'il ne doit jamais perdre. Il faut qu'ils enchaînent les victoires, trouver ce niveau de constance, cette faim qui fait la différence. Mais United a des joueurs incroyables, bien sûr.

Le Liverpool de Jürgen Klopp est une machine inarrêtable aussi.

Ils ont énormément d'intensité et de qualité. Liverpool fait peur. Mais cela fait des années que Manchester City essaie de gagner la Ligue des Champions et Pep Guardiola essaie encore et toujours de se débarrasser d'une étiquette : celle comme quoi il ne peut pas y arriver sans Lionel Messi. J'espère cependant qu'il pourra montrer toutes ses qualtés car Pep a changé le football et la mentalité du football en Europe.

Et côté italien ? Selon vous, on ne verra pas un club transalpin soulever le trophée pour la première fois depuis douze ans ?

Selon moi, les clubs italiens sont un cran derrière. Milan joue mieux cette année. La Juve a eu une année difficile, a perdu la Ligue des Champions et n'a pas une grande histoire en Ligue des Champions. Elle a perdu Cristiano Ronaldo, mais même avec lui, les résultats n'étaient pas fameux en Europe. Même si cela reste une bonne équipe.