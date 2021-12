La Premier League déplore de très nombreux cas de Covid-19 : chiffre record depuis mai 2020

La Premier League a annoncé ce lundi que 42 cas positifs ont été détectés parmi près de 4000 tests effectués parmi les 20 clubs de D1.

Ce chiffre est un record depuis mai 2020, date à laquelle les résultats des tests au sein des clubs de Premier League ont commencé à être publiés. "Entre le 6 et le 12 décembre, 3805 tests ont été effectués parmi les joueurs et membres de staffs. Parmi ceux-ci, 42 sont revenu positifs", annonce la Premier League.

C'est presque le triple de la semaine précédente, lors de laquelle douze cas seulement avaient été détectés. Des foyers ont ainsi éclaté à Manchester United et Tottenham, dont les matchs face à Brentford et Brighton ont été reportés. Norwich City, Aston Villa et Leicester City ont également annoncé compter plusieurs cas dans leurs rangs.