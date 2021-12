Un troisième match reporté en Premier League

Le Covid-19 continue de gagner du terrain en Premier League. En raison de cette épidémie, la rencontre prévue ce soir entre Burnley et Watford est reportée: "C'est avec regret que le conseil d'administration de la Premier League a reporté la rencontre entre Burnley et Watford. La décision a été prise à la suite des conseils des conseillers médicaux en raison d'une épidémie de Covid-19 en cours au sein de l'équipe de Watford. En conséquence, le club dispose d'un nombre insuffisant de joueurs de l'équipe première disponibles pour participer au match" est expliqué dans le communiqué de Watford.

The Premier League has confirmed that this evening's game against Burnley has been postponed due to a COVID-19 outbreak within the squad. #BURWAT