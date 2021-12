Boudé par la réussite, le Standard rechute à Louvain, victoire capitale pour OHL

Deux buts annulés, une transversale, un poteau et trop de largesses défensives: ce n'était pas la soirée du Standard au King Power Stadium. Porté par le duo Maertens-Mercier, OHL s'impose et se donne de l'air dans le bas du classement (2-1).

Une semaine après la victoire à l'Antwerp et après le match reporté de mercredi contre le Beerschot, le Standard se déplaçait à OHL avec l'intention de confirmer la prestation du week-end dernier et d'engranger des unités dans la course aux playoffs.

Avec plusieurs changements dans le onze de départ. Privé de Selim Amallah et Nicolas Raskin, Luka Elsner avait décidé de redonner sa chance à Mehdi Carcela, buteur au Bosuil, et qui n'avait pas encore été titularisé en championnat cette saison. Jackson Muleka était, de son côté, préféré à Joao Klauss en pointe. Côté louvaniste, Marc Brys alignait la même équipe que contre Bruges, mercredi dernier.

Incisifs dès le coup d'envoi, les Louvanistes se ménagent la première opportunité de la rencontre. Sur un coupfranc botté en force par Xavier Mercier, qu'aucun Louvaniste ne parvient à dévier. Poussés dans leurs derniers retranchements, les Rouches devront attendre un petit quart d'heure avant de se créer leur première occasion. La frappe de Dönnum passe à côté.

Mercier-Maertens, le duo du premier acte

Mais, dans la foulée, les visités vont ouvrir le score. Grâce à l'inévitable Xavier Mercier. Le meneur de jeu français arrache le ballon côté droit et adresse un centre millimètre vers le second poteau, où plonge Mathieu Maertens pour crucifier Arnaud Bodart.

Un but que le Standard aurait pu digérer rapidement. Cinq minutes plus tard, Jackson Muleka trouvait le chemin des filets, mais son but était annulé pour une position de hors-jeu. À la demi-heure, et alors qu'entretemps Bastien avait alerté Runarsson, c'est la réussite qui fuit les Liégeois. Merveille Bokadi bondit au premier poteau et place une tête puissante, le gardien louvaniste est battu... mais sauvé par sa transversale.

Dans une fin de première période plaisante et ouverte, Arnaud Bodart aura aussi son mot à dire. Le portier du Standard sort une double intervention devant Musa Al-Tamari et Xavier Mercier. Mais quelques instants plus tard, le capitaine liégeois ne pourra rien faire sur la superbe inspiration de Maertens. Servi dans la profondeur (par Mercier évidemment), l'attaquant louvaniste contrôle, voit Bodart avancé et décide de lober. C'est parfait, le King Power Stadium explose, OHL fait le break juste avant la pause.

Dos au mur, le Standard devait réagir dès le retour des vestiaires. Luka Elsner a donc fait plusieurs changements. Maxime Lestienne et Abdoul Tapsoba sont montés et les Rouches se sont tout de suite portés à l'attaque.

Poteau, but annulé, sortie de Tapsoba

Mais les occasions se font rare. Noë Dussenne est le premier à mettre la défense louvaniste en échec, sa frappe de l'extérieur du pied est superbe et ne laisse aucune chance à Runarsson. Mais, pour la deuxième fois de la soirée, le drapeau du juge de ligne se lève et le but est annulé.

À 20 minutes du terme, c'est Christophe Nkounkou qui se procure une belle occasion, sa frappe surprend le dernier rempart d'OHL, mais le ballon s'écrase sur le montant droit du but louvaniste. Quelques instants plus tard, c'est Tapsoba qui passe tout près du but de l'espoir, mais il butte sur Runarsson avant de... se blesser et de quitter le terrain sur civière.

Une blessure (grave?) après un piquet, une transversale et deux buts annulés... rien n'a tourné pour le Standard ce soir à Louvain. Les Liégeois ont tout de même réduit le score, via Collins Fai, dans les arrêts de jeu, mais le deuxième but n'est pas tombé.

OHL grapille trois précieux points et revient à hauteur de son adversaire du soir. Rouches et Louvanistes pointent aux 12e et 13e rang de Pro League, avec seulement quatre points d'avance sur le barragiste, Seraing.