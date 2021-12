Standard: le huis clos est reporté contre Zulte Waregem

Comme le match face au Beerschot n'a pas eu lieu, l'Union Belge a changé sa sanction.

Nous venons d’apprendre par les instances fédérales que le huis-clos partiel de notre tribune 4 (blocs D4, E4, F4 et G4) prévu pour la rencontre Standard – Beerschot du 15 décembre dernier est finalement reporté lors notre match contre Zulte Waregem vu que la rencontre initialement concernée pour cette sanction ne s’est finalement pas jouée mercredi dernier.

Pour rappel, Le Comité disciplinaire de la Fédération Belge de football avait ordonné le Standard à organiser un match à huis-clos partiel (fermeture de la tribune 4 de notre stade de Sclessin, côté rouche (blocs D4, E4, F4 et G4)) suite au jet de pétard – issu de cette même tribune - sur le gardien de but du OH Leuven en octobre dernier.