Luka Elsner réaliste: "Le Standard est dans le combat pour le maintien, il faut en prendre conscience"

Le Standard pouvait se rapprocher du top 8 à Louvain, dimanche soir, il a, au contraire, vu la concurrence se rapprocher dans son dos et Luka Elsner en est conscient.

Tout n'était pas à jeter dans la prestation du Standard, mais les Rouches ont manqué d'efficacité, dimanche soir, à Louvain. "On ne peut pas gagner un match sans être efficace dans les deux rectangles. Ce sont ces petits détails qu'il faut améliorer, parce qu'en première période on encaisse trop facilement, mais on a aussi trois gorsses occasions et on ne les transforme pas", peste Luka Elsner.

Et le coach du Standard sait que ses troupes ont laissé filer des unités précieuses sur la pelouse du King Power Stadium. "C'était une belle opportunité de rejoindre le combat pour le top 8, mais on se retrouve dans le combat pour le maintien. Et il faut clairement en prendre conscience." Avec seulement quatre points d'avance sur la 17e place de Seraing, les Liégeois sont, en effet, dans le dur dans le bas de tableau.