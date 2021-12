Noë Dussenne dépité: "On n'arrive pas à mettre cette balle au fond"

Le défenseur du Standard était très frustré, dimanche soir, après le revers contre OHL.

Le Standard a subi son septième revers de la saison, dimanche soir au King Power Stadium, et ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu les occasions, comme le constatait amèrement Luka Elsner à l'issue de la rencontre.

Un constat partagé par Noë Dussenne, qui était dépité après le match. "Encore une fois, on a les occasions, mais on n'arrive pas à les mettre au fond", a-t-il regretté au micro d'Eleven Sports. "OHL est venu deux fois dans notre camp, ils ont marqué deux buts. Nous, on a passé 90 minutes dans leur moitié de terrain, mais on n'a pas eu la même efficacité."

Un criant manque d'efficacité qui ne fait, forcément, pas les affaires du Standard au classement: 12e avec 23 points, les Rouches ont désormais sept points de retard sur Malines et le top 8.