Les deux bourreaux du Standard

Difficile, voire impossible, de départager les deux héros louvanistes de la soirée, on a donc décidé de leur co-attribuer le statut d'hommes du match.

OHL aura souffert par moments contre le Standard, mais les Louvanistes ont su profiter de leurs temps forts et exploiter leurs occasions, au contraire du Standard, pour faire la différence et grappiller trois points précieux dans le bas de tableau.

Xavier Mercier, le passeur

Et si OHL a fait la différence en première période, c'est grâce à son duo de la soirée. L'inévitable Xavier Mercier évidemment. Comme toujours métronome des offensives louvanistes, le Français a mis son célèbre coup de patte au service de son équipe: il a distillé les deux assists de la rencontre. Avec onze passes décisives, le Français dépasse Noa Lang et Jean-Luc Dompé (10) et devient le meilleur passeur du championnat.

Mathieu Maertens, le finisseur

Mais il fallait aussi un buteur pour profiter des caviars de Xavier Mercier et Mathieu Maertens a rempli ce rôle à merveille, dimanche soir. Dans deux registres totalement différents. D'abord, il a plongé au second poteau pour fusiller Arnaud Bodart en un temps. Ensuite, il a contrôlé et planté un délicieux lob pour doubler la mise. Mathieu Maertens en est désormais à sept buts cette saison en championnat et il les a plantés au cours des... neuf derniers matchs. Il est en pleine bourre et c'est OHL qui en profite.