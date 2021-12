Le Standard peut-il vraiment jouer contre la relégation?

Les Rouches sont une nouvelle fois retombés dans leurs travers ce dimanche. De quoi voir un futur sombre et inquiétant?

Après avoir pris les trois points sur la pelouse de l'Antwerp, le Standard pensait avoir lancé la machine et pouvait se rapprocher du top 8 en gagnant à OHL, une autre équipe en difficultés. Cependant, rien ne s'est déroulé comme prévu puisque ce sont les Louvanistes qui ont pris les trois points.

Du coup, après la rencontre, Elsner a prononcé des mots forts: "Nous passons d'un combat pour le top 8 à une lutte pour le maintien". Est-ce que le coach du Standard a parlé sous le coup de l'émotion ou est-ce une réalité?

Premièrement, le classement est ce qu'il est: le Standard est 12ème avec 23 points, soit 4 de plus que Seraing qui est 17ème (et donc barragiste). Malines (actuellement 8ème) a 30 points. D'un point de vue purement mathématique, le Standard est en effet plus proche du bas du classement que du top 8.

Ensuite, la courbe de forme du Standard est incertaine. Malines, Courtrai, Charleroi, ou encore Genk, sont des équipes qui savent faire des séries positives, ce qui donne toujours des points, bien évidemment, et qui donne de la confiance. Jusqu'ici, le Standard n'en a pas été capable. Les Rouches ont donc bel et bien le profil d'une équipe qui va jouer le bas du classement, mais comment s'en sortir.

Les coulisses comme frein

On le sait, la situation financière du Standard n'est pas reluisante. Le club cherche des investisseurs, et cela aura un impact sur le mercato. De plus, Hugo Siquet va quitter le club en janvier, ce qui n'aidera pas à l'équilibre de l'équipe. Quand on sait que les autres équipes du bas de classement pourraient se renforcer, cela pourrait être difficile.

Cependant, dans le positif (car il y en a), la qualité du groupe est tout de même meilleure que Seraing, STVV ou Zulte Waregem. Avec l'apport de l'un ou l'autre joueur de l'Académie, les Rouches devraient avoir assez de qualités pour éviter de se donner du stress jusqu'à la 34ème journée.

Mais... lutter contre la relégation, c'est toujours quelque chose à part: il faut se battre pour chaque point, pour chaque ballon, et sortir ses tripes pour s'en sortir. Est-ce que les joueurs ont cette capacité mentale? Ce sera à eux de le démontrer.