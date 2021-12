Le Standard après Anderlecht, l'Union et Bruges: la toute grande forme de Mathieu Maertens

Double héros d'OHL contre le Standard mardi soir, Mathieu Maertens est dans une forme étincelante en cette fin d'année 2021.

Si beaucoup de joueurs Pro League voient probablement arriver la trêve soulagement, ce n'est peut-être pas le cas de Mathieu Maertens. Parce que le milieu offensif d'OHL est en pleine bourre. Double buteur contre le Standard, il a inscrit sept buts et distillé deux assists lors des dix dernières sorties d'OHL en championnat.

Meilleur buteur d'OHL

Une série qui avait commencé... à Sclessin, où il avait donné la passe décisive, sa première de la saison, sur le but égalisateur de Sory Kaba (2-2). C'est d'ailleurs une bonne habitude pour le joueur de 26 ans de frapper contre les grands de Belgique. La saison dernière, il avait mis deux de ses trois buts contre Anderlecht et Gand, cette année, il a également marqué contre les Mauves, mais aussi contre le Club de Bruges et même sur la pelouse du leader, quand OHL avait infligé à l'Union sa quatrième défaite de la saison.

Une efficacité qui lui permet aujourd'hui d'être le meilleur buteur louvaniste en championnat, largement devant Sory Kaba (4) Xavier Mercier (3) et Thomas Henry, qui avait inscrit trois buts avant de filer en Italie.

Un duo complémentaire avec Xavier Mercier

Mais, au-delà de son efficacité, c'est son entente avec Xavier Mercier qui a sauté aux yeux contre les Rouches dimanche soir. Le Français lui a d'ailleurs servi l'assist sur quatre de ses sept buts en championnat. "On sait tous que Xavier peut mettre la balle où il le veut. Mais, c'est vrai, on s'entend très bien en dehors du terrain et je crois que ça se ressent aussi quand on est sur le terrain."

Le meilleur passeur du championnat et l'homme en forme du moment: un redoutable duo dont auont bien besoin les Louvanistes pour négocier une fin d'année corsée: OHL défiera d'abord le Club de Bruges, au Jan Breydel, jeudi soir en Coupe de Belgique, avant de se déplacer à Charleroi, lundi prochain.