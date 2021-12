🎥 Jürgen Klopp s'en prend à l'arbitre : "Je n'ai jamais de problème, sauf avec vous"

Au coup de sifflet final, Jürgen Klopp a ainsi été dire sa façon de penser à l'arbitre, Mr Tierney : "Vous n'avez jamais joué au football ! Je n'ai jamais aucun problème avec les arbitres, seulement avec vous", lançait entre autres l'entraîneur de Liverpool à l'homme en noir. Après la rencontre, en conférence de presse, Klopp s'est expliqué.

"Mr Tierney me dit qu'il n'y a pas penalty parce que Diogo Jota s'arrête d'abord et cherche la faute. Il faut s'arrêter pour tirer, non ? Ce serait bien d'avoir joué au football pour comprendre ça", lâche l'Allemand dans des propos relayés par Sky Sports. "Je ne sais pas quel est le problème de cet arbitre avec moi. Moi, je n'ai aucun problème avec les arbitres, sauf avec lui".

ūüó£ÔłŹ "I really have no idea what's his problem with me."



Jurgen Klopp reacts to #LFC's draw at Tottenham and expresses his frustration at the refereeing in the game. pic.twitter.com/5J7y1unOiu