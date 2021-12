Pablo Correa est le nouvel entraîneur de Virton

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel depuis ce mercredi matin.

Pablo Correa est le nouvel entraîneur du Royal Excelsior Virton et succède ainsi à Christophe Grégoire.

Passé par Nancy, Evian et Auxerre, Pablo Correa (54 ans) arrive a remporté deux championnats de Ligue 2 française en 2005 et 2016 ainsi que la Coupe de la Ligue en 2006. Il a également été élu entraîneur français de l'année à deux reprises (2006 et 2007).

"Nous sommes convaincus que les connaissances footballistiques et l’expérience de Pablo apporteront un boost et une valeur ajoutée importante à notre club dans tous les domaines. Les diverses conversations que nous avons partagé nous ont montré à quel point, avec Pablo, nous attirons une personne qui croit à 100% à notre projet. Nous sommes persuadés qu’il est le chaînon manquant pour mener à bien nos objectifs", a déclaré le directeur sportif des Gaumais, Tom Van den Abbeele.