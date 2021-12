Alan Shearer : "Chelsea aura besoin des buts de Lukaku pour se remettre sur les bons rails rapidement"

Alors que le Boxing Day se profile, Alan Shearer a fait le point sur la saison de Premier League et les performances des cadors, dont Manchester City et Chelsea.

"La saison de Manchester City est solide, ils se promènent lors de la plupart des rencontres mais je ne pense pas qu'une équipe puisse vraiment se démarquer dans la course au titre avant longtemps. Cette saison, Liverpool et Chelsea ont également eu leurs moments de gloire et je suis sûr que nous allons bientôt reparler de ces deux formations", analyse Alan Shearer dans les colonnes de la BBC.

Chelsea en manque de souffle

À la question de savoir si Romelu Lukaku peut apporter l'étincelle dont Chelsea a besoin, Shearer est clair : "Lukaku, que je considérais comme la recrue la plus importante de l'été, n'a plus débuté un match de Premier League depuis le 16 octobre et n'a pas marqué en championnat depuis le 11 septembre. Chelsea s'en sortait plutôt bien sans lui jusqu'à récemment, mais ce n'est plus le cas désormais."

"Il y a deux mois, Chelsea semblait très bien parti et particulièrement solide défensivement. Mais aujourd'hui, ils encaissent beaucoup et perdent pas mal de plumes. Les blessures sont en partie responsables de cette situation, ils ont été privés de N'Golo Kante, Mateo Kovacic et Romelu Lukaku", analyse l'ancien buteur.

"Chelsea aura besoin des buts de Lukaku pour se remettre sur les bons rails, et rapidement, ou dès lors que quelqu'un d'autre puisse marquer beaucoup de buts. Chelsea semblait absent contre les Wolves le week-end dernier et, même s'ils sont toujours dans la course au titre, ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de points", poursuit-il.

Manchester City survole les débats

Après avoir perdu quelques points en tout début de saison, City survole désormais le pays et l'Europe, même si on attend toujours le premier assist de Kevin De Bruyne : "Actuellement, c'est Manchester City qui donne le rythme. Kevin de Bruyne tire les ficelles comme il sait bien le faire. Le Belge a été absolument magnifique lors de la victoire 7-0 contre Leeds, mais on attend toujours sa première passe décisive cette saison en championnat."