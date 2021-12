La rencontre entre Tottenham et Crystal Palace aura bien lieu

La rencontre entre Tottenham et Crystal Palace ne s'ajoutera pas à la liste des affiches reportées durant le Boxing Day. L'opposition entre les Spurs et les Eagles était menacée suite à la détection de nombreux cas positifs au sein de l'effectif de Patrick Viera.

Tottenham a confirmé dans un tweet que la rencontre se déroulera bien au Tottenham Hotspur Stadium.

Today's home game against Crystal Palace will go ahead as scheduled.



We look forward to seeing you all this afternoon. 💙 pic.twitter.com/lhz9EDp2am