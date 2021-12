Incidents au Stade Charléty : L'Olympique Lyonnais réagit aux lourdes sanctions

Le verdict de la commission de la discipline de la FFF est tombé en ce qui concerne les incidents survenus lors du match arrêté de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais.

Les deux clubs sont éliminés de la compétition et l'OL est suspendu, avec sursis, de la prochaine édition de la compétition. De lourdes sanctions pour le club rhodanien, qui vient de réagir ce mardi.

"L’Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la FFF et poursuit son travail d’identification des personnes impliquées dans les incidents lors du match PFC / OL", peut-on lire dans le communiqué.

"L'Olympique Lyonnais précise que quatre plaintes nominatives, accompagnées d’interdictions de stade, ont été déposées. Elles visent aussi bien des supporters individuels que des responsables de groupes. D’autres plaintes suivront et l’Olympique Lyonnais fera preuve de la plus grande fermeté (...) l'OL va poursuivre son travail et espère que les enquêteurs et la justice l’aideront dans l’identification des fautifs, mais aussi en prononçant de lourdes sanctions contre tous les hooligans impliqués, de Paris comme de Lyon", ajoutent les Gones.