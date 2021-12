Patrick Vieira se sent à l'aise à Crystal Palace : "C'est le projet idéal"

Après son échec à l'OGC Nice, le technicien français se montre à la hauteur des attentes chez les Eagles qui occupent actuellement la 9e place du classement en Premier League.

En marge de la victoire de Crystal Palace face à Norwich (3-0) ce mardi en Premier League, Patrick Vieira a réalisé un premier bilan de ses débuts à la tête des Eagles.

"C’est le projet idéal. Je pense que quand on a une proposition de la Premier League, c’est difficile de refuser. Pour un jeune entraîneur, démarrer dans un projet c’est toujours intéressant. Il y a beaucoup de travail sur la construction de l’effectif. C’est toujours important d’avoir un certain équilibre au niveau de l’expérience pour pouvoir être compétitif en Premier League. Je suis bien entouré avec un directeur sportif et un président qui sont très proches de moi. Je pense que je suis dans le bon club pour pouvoir mettre mes idées en place", a confié le technicien français pour RMC Sport.