Testé positif au Covid, Mikel Arteta manquera le choc contre Manchester City

Mikel Arteta manquera ce samedi (premier jour du Nouvel An) le choc entre Arsenal et Manchester City. L'entraîneur des Gunners a été testé positif au Covid. Placé en quarantaine, l'Espagnol va bien mais il ne pourra pas engager ses joueurs depuis le banc contre le leader de Premier League.

🚨 Mikel Arteta will miss our match against Manchester City on New Year’s Day, after testing positive for COVID-19