Une légende anglaise se paie Grealish

Le transfert de l'été en Premier League fait couler beaucoup d'encre.

Recruté pour 117,5 millions d'euros l'été dernier en provenance d'Aston Villa, l'ailier Jack Grealish (26 ans, 14 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) incarne une vraie déception à Manchester City sur la première partie de saison. Encore peu tranchant face à Brentford (1-0) mercredi en Premier League, l'international anglais a été épinglé par le consultant de Prime Vidéo Alan Shearer.

"Tout ce que Grealish a fait était sûr et simple. On aurait dit qu'il avait peur de perdre le ballon et de prendre des risques. Cela ne vient pas de Pep Guardiola, car il donne à ses joueurs la confiance nécessaire pour affronter les adversaires. Je comprends que Grealish fasse son travail défensif lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Mais dans cette équipe de City, il y a de la place pour qu'il s'exprime davantage", a regretté l'ex-buteur de Newcastle.