Tajon Buchanan arrive au Club de Bruges : "Il casse des reins"

Beaucoup d'écuries européennes et même des cadors scrutent et prospectent du côté de la MLS désormais. De gros talents évoluent outre-Atlantique et attendent d'exploser sur le Vieux Continent comme Alphonso Davies. Et le Club de Bruges l'a bien compris.

Philippe Clément pourra compter sur un nouveau joueur dès le mois de janvier. Transféré pour un peu plus de six millions d'euros cet été en provenance de New England Revolution, le Canadien Tajon Buchanan va rejoindre la Venise du Nord. L'ailier fait partie de l'équipe type de la MLS et il vaut déjà beaucoup plus que les 6,3 millions d'euros versés par le Club à l'époque.

New England Revolution a été éliminé au bout du suspense en demi-finale de Conference de MLS par New York City, aux tirs au but (2-2, tàb: 3-5). Buchanan avait inscrit le deuxième but des siens, à la 118e minute de jeu, et ainsi son douzième goal personnel.

© photonews

Maxime Chanot l'a justement affronté lors de ce match important. "Un joueur qui me fait penser à Ousmane Dembélé. En plus d'aller à 1000 à l'heure, il est agile et extrêmement rapide dans ses changements de direction. Il casse des reins", nous confie en rigolant le champion de MLS. "Il a réalisé une grosse saison avec son club que nous avons affronté et éliminé. Un top joueur qui devrait suivre la voie de son compatriote Alphonso Davies. Le championnat ici a fortement évolué. Les clubs américains misent désormais sur de gros talents afin d'effectuer de belles plus-values. C'est fini l'époque où les stars européennes venaient finir leur carrière ici. La MLS est devenue une plaque tournante, les joueurs d'Amérique du Sud, Centrale et du Nord viennent ici avant de faire le grand saut en Europe", souligne l'international luxembourgeois.

MLS cup 2021 es nuestra. @NYCFC New York is blue 🤍🗽💙 pic.twitter.com/LadiSr2twR — Valentin Castellanos (@tatycaste11anos) December 12, 2021

D'ailleurs, le Sporting d'Anderlecht observe des joueurs évoluant outre-Atlantique, dont un certain Valentin Castellanos. L'Argentin a fini meilleur buteur du championnat avec 19 roses plantées et a remporté le championnat avec New York City. "Il est arrivé jeune au club, il avait 20 ans. Il avait déjà beaucoup de qualités mais là, il est devenu plus structuré et a bien évolué. Une vraie machine devant le but. Il est rapide, il décroche bien et est bon de la tête. Un véritable finisseur qui me fait un peu penser à Agüero. Il devrait sans doute partir très bientôt et il devrait tout éclater en Europe. Anderlecht effectuerait un très bon choix s'il le transférait, mais son prix ne devrait pas être donné (7millions d'euros sur Transfermarkt)", a conclu l'ancien joueur de Courtrai et du Beerschot.