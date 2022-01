Plusieurs joueurs de renom arrivent en fin de contrat en juin prochain. Trouveront-ils un nouveau club ou prolongeront-ils finalement dans leur club actuel ?

Nous avons décider d'opter pour un 3-5-2 concernant ce onze type des joueurs en fin de contrat.

Voici le onze type des joueurs en fin de contrat :

Gardien

Dans les cages, on retrouve Hugo Lloris. L'international français, qui est à Tottenham depuis 2012, se pose des questions concernant son avenir et n'a toujours pas prolongé chez les Spurs.

Défenseurs



Jason Denayer voit, lui aussi, son contrat se terminer en juin prochain. Titulaire à l'Olympique Lyonnais depuis 2018, le Diable Rouge n’a toujours pas reçu de proposition concrète de la part des Gones pour une éventuelle prolongation. Il est fort suivi en Premuer League.

Antonio Rüdiger évolue à Chelsea depuis 2017 et en fin de contrat à l’issue de cette saison. L’Allemand âgé de 28 ans est courtisé par beaucoup de cadors européens comme le PSG, le Real Madrid et Manchester United. Toutefois, l'ancien joueurs de l'AS Roma est très gourmand et réclame 11 millions d'euros annuels.

Niklas Süle a rejoint le Bayern Munich en 2017 où il est devenu une pièce maîtresse depuis maintenant deux saisons. Mais, le joueur âgé de 26 ans n'a pas encore prolongé avec les Bavarois. Ceux-ci devraient faire le forcing pour le conserver et ne pas le voir rejoindre la Premier League où il est fort suivi.

Milieux de terrain

Paul Pogba sera aussi libéré de tout contrat en juin prochain. Le milieu de terrain âgé de 28 ans aurait des envies de départ et ne serait apte à prolonger à Manchester United. Plusieurs clubs européens dont le PSG ont l’international Français dans le viseur.

Franck Kessié n'a pas prolongé son contrat à l'AC Milan et le milieu défensif pourrait rejoindre gratuitement le grand rival, l'Inter Milan. L'international ivoirien est rapidement devenu l'un des meilleurs à son poste en Serie A.

Denis Zakaria va quittr le Borussia Monchengladbach l'été dernier. Le club allemand a officialisé son départ en juin et celui de Matthias Ginter. Les deux joueurs sont en fin de contrat et ont préféré ne pas prolonger avec les Fohlen. L'international suisse serait déjà sur les tablettes de plusieurs cadors européens comme le Bayern Munich, le FC Barcelone, la Juventus et deux clubs anglais.

Sur l'aile gauche, on retrouve Ivan Perisic. Le Croate défend les couleurs de l'Inter Milan depuis 2015 et devrait quitter définitivement les Lombards l'été prochain. L'ancien joueur du Club de Bruges, âgé désormais de 32 ans, devrait sans difficulté retrouver un club du top.

Sur l'aile droite figure Ousmane Dembélé. Le contrat du Français touche également à sa fin du côté du FC Barcelone. Pour prolonger son bail chez les Catalans, l'ancien joueur du Borussia Dortmund réclamerait un salaire annuel brut de 40 millions d'euros et une prime à la signature de 20 millions d'euros. De quoi refroidir le club blaugrana qui devrait le laisser partir gratuitement ailleurs.

Attaquants

Paulo Dybala n’a toujours pas prolongé avec la Juventus et les négociations seraient au point mort. Selon Il Corriere dello Sport, la relation entre les Bianconeri et l’Argentin ne se passe en effet pas aussi bien que certains médias italiens voudraient le faire croire.





Kylian Mbappé devrait, quant à lui, quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Le Français semble toujours déterminé à rejoindre la Casa Blanca gratuitement en fin de saison. Toutefois, les dirigeants parisiens négocient une prolongation de contrat avec le natif de Bondy.