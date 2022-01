Bordeaux fait le ménage: 6 joueurs sont écartés !

Les Girondins font le ménage dans leur noyau.

Comme évoqué lundi, le défenseur central Paul Baysse et le milieu Mehdi Zerkane ont été écartés à Bordeaux. Ce mardi, L'Equipe confirme l'information et explique que cette décision a été motivée par des raisons de comportement. Le second avait notamment prétexté avoir le Covid-19 pour ne pas jouer les deux derniers matchs de Coupe de France alors que ses tests s'étaient révélés négatifs à chaque fois.

Selon le quotidien sportif, d'autres éléments sont possiblement concernés par une mise à l'écart. Le défenseur central Laurent Koscielny (36 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison), jugé trop souvent fautif, fait partie des joueurs concernés. C'est aussi le cas des attaquants Josh Maja (23 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) et Samuel Kalu (24 ans, 12 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison), qui ne font pas partie des plans de Vladimir Petkovic. Enfin, le milieu défensif Otavio (27 ans, 17 matchs toutes compétitions cette saison) pourrait aussi être puni. Sa direction n'a pas apprécié que le Brésilien, en fin de contrat en juin, lui témoigne son envie de rester alors qu'il aurait déjà signé un pré-contrat avec un club brésilien pour l'été prochain.

La plupart de ces éléments faisant partie des joueurs dont les Girondins voulaient se séparer en janvier, on peut y voir ici une manière de les convaincre de se trouver un nouveau club au cours des prochaines semaines.