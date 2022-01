L'Algérie bute sur la Sierra Leone

L'Algérie, tenante du titre et à nouveau grandissime favori de cette CAN, n'a pas su faire mieux qu'un piètre 0-0 face à la modeste formation de la Sierra Leone. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait pourtant fait débuter de nombreuses stars comme Riyad Mahrez, Youcef Atal, Ramy Bensebaini, Islam Slimani, Yacine Brahimi ou encore Sofiane Feghouli.

Malgré une possession à leur avantage (66 pourcents) et 8 tirs cadrés, les Fennecs ne sont pas parvenus à faire la différence face à la nation de Mustapha Bundu, prêté par Anderlecht. Les rentrées de Benrahma, Boulaya ou Bounedjah n'y changeront rien.

Le héros du match s'appelle Mohamed Kamara. Le gardien de la Sierra Leone a réalisé pas moins de 7 arrêts, égalant ainsi un certain Didier Ovono (ex-Ostende).

7 - Mohamed Nbalie Kamara made seven saves against Algeria, the most by a goalkeeper without conceding at AFCON since Ovono for Equatorial Guinea against Congo DR in 2015. According to Opta's expected goals model, Kamara prevented 1.3 goals. Saviour. #AFCON2021 pic.twitter.com/q50NXtzD6C