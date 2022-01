Un cadre de Leipzig vers la Premier League ?

Alors qu'il joue actuellement la CAN avec le Mali, le nom d'Amadou Haidara est cité avec insistance du côté de la Premier League. Newcastle et Manchester United seraient intéressés.

C'est le quotidien allemand SkyDeutschland qui relaye cette information : alors qu'il n'était concerné par un départ qu'à la fin de la saison, Amadou Haidara (23 ans) pourrait finalement quitter Leipzig cet hiver. En effet, le club allemand ne serait pas contre céder son joueur contre un certain montant. L'on parle d'une somme se situant dans les 46 millions de livres sterling - soit 54 millions d'euros-. Manchester United, coaché par l'ancien coach de Leipzig Ralph Rangnick, et Newcastle seraient sur la piste du Malien. Haidara a une clause libératoire de 33 millions de livres sterling - soit 40 millions d'euros - qui s'activera à la fin de la saison, autant alors que Leipzig essaye de le vendre plus cher...