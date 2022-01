Fin de série pour les Mauves: le Cercle s'offre un Sporting d'Anderlecht réduit à dix

Une exclusion, une blessure, deux buts encaissés et une défaite: sale soirée pour le Sporting, battu par le Cercle de Bruges.

Anderlecht pouvait profiter des partages de Gand et de Charleroi pour prendre cette distance avec la cinquième place et du partage de l'Antwerp pour s'installer provisoirement à la deuxième place. Mais il fallait, pour y parvenir, se débarrasser d'un Cercle de Bruges en pleine bourre et fort d'un excellent 21 sur 24.

En confiance, les Brugeois ont rapidement mis Anderlecht en difficulté avec un pressing très haut. Mais ce sont les Mauves qui ont eu les premières situations intéressantes, via des centres de Sergio Gomez et un bon coup franc de Refaelov.

Sans vraiment être dangereux, le Sporting semblait petit à petit rentrer dans sa rencontre. Jusqu'au premier tournant du match: l'exclusion de Wesley Hoedt. Le Néerlandais avait accroché Rabbi Matondo qui filait au but. Dans un premier temps, Wesli De Cremer avait opté pour le carton jaune, mais il a modifié sa décision après avoir revu les images.

Un coup dur pour le RSCA et pour Benito Raman, contraint de céder sa place à Hannes Delcroix. Mais le jeune défenseur central ne profitera pas longtemps de son retour sur la pelouse du Lotto Park. Blessé, il est sorti à la pause et Zino Debast a pris le relais.

En supériorité numérique, le Cercle a eu bien du mal à déstabiliser la défense anderlechtoise, mais le but est finalement tombé, à 20 minutes du terme, sur une superbe frappe à distance de Rabbi Matondo. Le plus dur était fait pour le Cercle de Bruges, le but du break, des œuvres de Frank Kanouté, tombera dans les dernières minutes du match.

Le Cercle confirme sa forme resplendissante, coup d'arrêt pour le Sporting d'Anderlecht.