Le parquet demande une semaine de suspension pour Hoedt, qui pourra jouer contre l'Union

Exclu hier face au Cercle de Bruges, Wesley Hoedt a bien failli manquer le derby bruxellois face à l'Union.

Le parquet réclame une suspension d'un match et une amende de 1000€ pour Wesley Hoedt, exclu hier soir face au Cercle de Bruges. Cependant, la suspension n'est effective qu'à partir du mercredi 2 février prochain. Cela signifie que le défenseur néerlandais sera bel et bien présent pour le derby bruxellois de ce week-end. Il manquera donc la rencontre de Coupe de Belgique face à Eupen jeudi prochain, et effectuera son retour le 6 février au Lotto Park face à...Eupen.