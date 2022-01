Coup d'arrêt pour Anderlecht: "Aucune raison de douter"

Le portier anderlechtois n'était pas spécialement inquiet après la défaite subie contre le Cercle mercredi soir.

"On est tombé contre un adversaire qui nous a rendu la vie très difficile, en mettant beaucoup d'intensité. On n'a pas su se créer d'occasion, on n'a pas été assez dangereux. Même si la clé du match a sans doute été ce carton rouge", analysait Hendrik Van Crombrugge au micro d'Eleven Sports, mercredi soir, après la rencontre.

Un sacré coup d'arrêt pour les Mauves qui restait sur une série de onze matchs sans défaite et qui aurait pu provisoirement grimper à deuxième place du classement. "Il n'y a pas de raison de s'inquiéter", martelle toutefois le portier bruxellois.

"On était sur une belle série, elle s'est arrêtée contre le Cercle, mais il n'y a aucune raison de douter", ajoute encore Hendrik Van Crombrugge alors qu'Anderlecht aura un sacré défi à relever, dimanche après-midi, sur la pelouse du leader...