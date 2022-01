Plus de peur que de mal pour Hannes Delcroix?

Le staff médical du RSCA espère que le défenseur central pourra rapidement se remettre au travail.

Retour aux affaires déjà écourté pour Hannes Delcroix. Après de nombreux mois sur la touche, le défenseur central avait rejoué quelques minutes à Malines, il est cette fois monté sur le terrain après 20 minutes de jeu contre le Cercle, pour compenser la perte de Wesley Hoedt, exclu quelques secondes auparavant.

Mais Hannes Delcroix, touché physiquement, n'a pas pu aller au terme de la rencontre. Il n'est pas remonté sur la pelouse après la pause. "C'est un peu malheureux", regrette Vincent Kompany. "Il était sur le banc parce qu'il était prêt à jouer, mais il est monté en s'étant à peine échauffé. Ce n'est pas l'idéal après une si longue absence. Mais on espère et on pense que ce n'est pas trop grave."