Confiance maximale pour le Cercle et le bourreau d'Anderlecht: "Il n'y a pas de limite"

24 point sur 27! Le Cercle vit une période de rêve en Pro League et c'est Anderlecht qui en a fait les frais, mercredi soir. Avec Rabbi Matondo dans un rôle clé, encore une fois.

Tout ce que touche le Gallois de 21 ans semble se transformer en or. Il est l'homme fort du retour en grâce du Cercle de Bruges et il l'a démontré mercredi soir. "On continue à avancer. C'est la mentalité que l'on veut insuffler dans ce club. Même quand les gens semblent douter de nous, comme avant ce match contre Anderlecht, nous voulons montrer que nous sommes capables de prendre les trois points."

Mais où s'arrêtera le Cercle de Bruges? "Il n'y a pas de limite pour nous", lance Rabbi Matondo. "Le coach nous donne un plan et on donne tout sur le terrain pour l'appliquer à la lettre. Je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe qui en Belgique", ajoute le Gallois.

Et Rabbi Matondo apporte sa pierre à l'édifice. À l'image de son splendide pour ouvrir le score au Parc Astrid. "Il fallait que ça rentre au moins une fois, car j'ai eu pas mal d'occasions. Je suis rentré dans le jeu, j'ai frappé et c'est rentré..."