Le Standard de Liège renoue avec la victoire du côté d'Eupen

Ce mercredi soir, Eupen recevait le Standard de Liège pour le compte de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Stefan Krämer récupérait Lambert et Amat, mais aussi Nurudeen revenu de la CAN. Le technicien allemand décidait de laisser Prevljak et Cools sur le banc. Côté liégeois, Luka Elsner voyait d'un bon oeil le retour de Bokadi. Le coach des Rouches continuait de faire confiance à Calut au poste de back gauche et alignait Muleka d'entrée de jeu.

© photonews

Le Standard pressera d'entrée de jeu Eupen en début de partie espérant ainsi pousser les Pandas à la faute. Après un tir de N'Dri un brin trop croisé (15e), le Standard sera proche d'ouvrir la marque, mais la frappe puissante d'Emond ira s'écraser sur la barre transversale (20e). Peu après la demi-heure de jeu, Peeters décochera un tir à distance qui rasera le poteau fauche de Bodart (31e). En fin de première mi-temps, Bodart repoussera une frappe de N'Dri (42e). Juste avant la pause, après une tête plongeante de Bokadi qui passera à côté (44e), Emond ouvrira le score en poussant le ballon au fond après avoir profité d'une erreur de Nurudeen (45e), 0-1.

© photonews

En début de seconde période, Eupen prendra le dessus même si Raskin décidera d'expédier une mine qui filera juste à côté du poteau droit de Nurudeen (51e). Mais, les Pandas auront beaucoup de difficultés à cadrer leurs envois face à visiteurs qui sembleront avoir de plus en plus de mal à aller aux duels. Les locaux pousseront, mais les tirs de Prevljak et de Lambert seront contrés (69e). Trois minutes plus tard, le Bosnien poussera Bodart à la parade (72e). Toutefois, les Rouches tiendront face à des Pandas pourtant déterminés à arracher le partage, et doubleront même la mise dans les arrêts de jeu. Royalement servi par Carcela, Dragus trompera Nurudeen (90e), 0-2. Le score ne bougera plus.

© photonews

Le Standard renoue avec la victoire et se hisse provisoirement à la 12ème place. Le matricule 16 compte désormais 28 points au compteur. Eupen est 14ème avec 26 unités