Jonathan Héris après Eupen-Standard : "C'est vraiment frustrant"

Ce mercredi soir, Eupen s'est incliné contre le Standard de Liège (0-2) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Après une cafouillage et une perte de balle de Nurudeen, Emond a surgi tel un renard des surfaces pour la mettre au fond juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Eupen a poussé et mis le Standard de Liège en difficulté, mais les Pandas ont manqué de lucidité dans les seize derniers mètres. En fin de rencontre, Dragus doublera la mise pour les Rouches.

"C'est vraiment frustrant car dans l'ensemble, on a fait un bon match. Le Standard a eu 2-3 occasions en première période et rien de spécial après la pause contrairement à nous", a confié Jonathan Héris à l'issue de la rencontre. "C'était un bon match de la part d'Eupen et on s'est donné à 100%. Hormis le résultat, on peut être content de la prestation. Il fallait mieux concrétiser nos opportunités", a souligné le défenseur central.

Les Pandas devront mieux faire samedi contre Seraing, un match important dans la course pour le maintien. "Un match à six points, il y aura beaucoup de stress pour tout le monde samedi. Il faudra mieux faire circuler le ballon et tout faire pour s'imposer. Il est temps de prendre des points", a conclu Héris.