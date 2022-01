Gilles Dewaele rayonne déjà au Standard : "Je m'adapte bien et tout le monde m'aide"

La nouvelle recrue du Standard a livré une très bonne prestation lors de la victoire des siens à Eupen (0-2) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Gilles Dewaele a rendu une copie quasiment parfaite après la vicroire du Standard de Liège à Eupen. "J'ai effectué un bon match ce mercredi soir d'un point de vue défensif. Offensivement, c'est normal, mais nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. La première période fut compliquée, mais nous n'avons rien donné. Puis, nous enregistrons une clean sheet", a expliqué le back droit qui semble présent au club depuis déjà un certain temps.

"Je m'adapte bien et tout le monde m'aide au club. Je viens de jouer trois matchs avec le Standard de Liège, et ça va très vite ici. Si les points pris à Anderlecht et contre le Club de Bruges ont donné une autre dynamique ? Oui, je le pense. Tout le monde nous voyait perdre contre eux, et nous avons pris deux points. À Eupen, ce n'était pas évident non plus, mais nous avons pris trois points, et c'est le plus important. Il faut améliorer notre jeu et notre possession. Il faudra s'imposer à la maison contre Malines dimanche", a conclu Dewaele.