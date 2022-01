Luka Elsner : "Nous ne sommes qu'au début de notre ascension vers une dynamique positive"

Le Standard de Liège est allé s'imposer du côté d'Eupen (0-2) ce mercredi soir lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League. Une victoire qui fait du bien aux Rouches qui se donnent de l'air au classement.

Le Standard de Liège renoue avec la victoire. Les Rouches n'avaient plus gagné depuis le 12 décembre dernier contre l'Antwerp (2-3). "Une victoire difficile dans un contexte difficile. Avec le huis clos, on m’a beaucoup entendu crier car nous rendions trop vite le ballon à l’adversaire. Nous aurions dû mieux maîtriser certains moments et sauter ces moments difficiles. Nous avons souffert mais nous avons réussi à glâner cette victoire. Nous sommes dans la lignée des matchs contre Anderlecht et Bruges. Nous l'emportons forceps avec un but sur corner et un deuxième en toute fin de match, même si nous avons enduré durant ces deux goals. Une victoire très importante et j'en suis heureux", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Le matricule 16 devra confirmer dimanche lors de la réception de Malines. "Dès dimanche contre Malines. "Nous serons obligés de remettre le bleu de chauffe contre le KaVé car ce match arrive très très vite. Nous ne sommes qu’au début de notre ascension vers une dynamique positive et cette rencontre me préoccupe", a conclu Elsner.