Alexandro Calut : "J'essaie de m'imposer au sein de cette équipe"

Le Standard de Liège est allé s'imposer 0-2 du côté d'Eupen ce mercredi soir lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire et a enregistré au passage une clean sheet. Le dernier succès des Rouches datait du 12 décembre (victoire 2-3 à l'Antwerp). "Nous sommes satisfaits, nous remportons les trois points. Nous n'avons pas fait un énorme match car il manquait encore une certaine justesse. La victoire nous manquait. De plus, nous avons gardé le zéro derrière", a confié Alexandro Calut avant d'évoquer sa prestation personnelle.

© photonews

Le jeune Rouche fêtait sa deuxième titularisation de suite du côté d'Eupen. "Contre Bruges, j'avais fait un bon match dans l'ensemble et ici à Eupen, ce fut correct je pense. Le carton jaune pris assez tôt ? Je n'ai pas eu peur et j'ai essayé de ne pas être trop agressif en allant aux duels. J'ai bien géré la fin de match. Plus les matchs vont s'enchaîner, plus je vais prendre du volume de jeu. Et pouvoir donner le maximum de moi-même à chaque rencontre. Le groupe me donne beaucoup de confiance et de conseils, j'essaie de m'imposer au sein de cette équipe", a souligné le back gauche.

Les Rouches affichent un joli bilan de 5 points sur 9 et semblent progresser. "Nous travaillons beaucoup et progressons. Il faut continuer sur cette lancée et s'imposer contre Malines dimanche", a conclu Calut.