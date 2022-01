Julien Ngoy : "Nous étions plus forts que le Standard"

Ce mercredi soir, Eupen s'est incliné contre le Standard de Liège (0-2) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen s'est bien défendu contre le Standard de Liège et aurait mérité mieux au vu de la rencontre, mais les Rouches se sont imposés 0-2. "Nous étions plus forts que le Standard, nous avions la possession et les occasions comme lors du match aller. Nous étions plus dangereux qu'eux. Nous avons fait un très bon match, mais nous avons fait une erreur lors du premier but et ils ont été plus réalistes", a confié Julien Ngoy à l'issue de la partie.

Samedi, les Pandas affronteront Seraing, un match ô combien important dans la course au maintien. "Il faut tout faire pour gagner contre une bonne équipe en face. Nous ne sommes pas encore sauvés, et c'est un match à six points. De plus, ils étaient venus gagner chez nous, il faut prendre notre revanche", a souligné l'attaquant eupenois très courtisé. "Je suis concentré sur Eupen et la dizaine de matchs qu'il reste à jouer. Nous verrons en fin de saison", a conclu Ngoy.