Charleroi a eu chaud, mais regagne enfin!

Un seul but, inscrit après sept minutes de jeu, permet à Charleroi de renouer avec la victoire sur la pelouse du STVV (0-1). Les Zèbres en profitent pour revenir, provisoirement, à deux unités de la quatrième place d'Anderlecht.

Embarqué dans une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, le Sporting de Charleroi devait profiter de son déplacement à Saint-Trond pour retrouver le goût du succès et se relancer. Avec deux changements dans le onze de base. Le retour de Knezevic dans l'axe de la défense et la titularisation de Ken Nkuba pour compenser l'absence de Marco Ilaimaharitra, suspendu.

Entame parfaite pour le Sporting

Les Canaris avaient composté un bon point sur la pelouse de l'Antwerp mardi soir, Bern Hollerbach reconduisait l'équipe alignée au Bosuil, à une exception près: le retour de Junior Pius, au détriment de Jorge Teixeira.

Une rencontre que Charleroi a démarrée tambour battant: les Zèbres, qui n'avaient marqué qu'un but au cours de leurs quatre dernières sorties, ont ouvert le score après sept minutes de jeu à peine. Grâce à un long ballon parfaitement distillé par Ryota Morioka et mal négocié par Toni Leistner. Anass Zaroury n'en demandait pas plus: de la tête, le Diablotin a intelligemment lobé Alessandro Russo pour inscrire son quatrième but de la saison.

Un but synonyme de coup sur la tête pour les Canaris. Dans le dur, STVV aurait pu rapidement concéder le but du break. La volée de Morioka était déviée par Leistner, tandis que Zorgane, parti dans le dos de la défense, manquait son geste face à Russo.

Les Canaris ont frôlé la correctionnelle, mais ils sont ensuite rentrés dans leur match et se sont ménagés plusieurs possibilités intéressantes avant la pause. Sans parvenir à les concrétiser. Car les hommes de Bernd Hollerbach ne sont pas parvenus à régler la mire en première période. Daichi Hayashi, Daiki Hashioka, Liberato Cacace et Christian Brüls ont tenté, mais il n'ont pas inquiété un Bingourou Kamara qui est rentré au vestiaire sans avoir eu la moindre intervention à effectuer.

Le poteau de Bessilé, la pression trudonnaire

Discrets en fin de première période, les Carolos ont démarré la seconde période comme ils avaient entamé la première. Avec la réussite en moins. La demi-volée de Loïc Bessilé échouait sur le poteau. Mais c'est bien le STVV qui a pris la rencontre en main en deuxième période.

Avec enfin de la précision et de grosses occasions. Hara et Koita sont les premiers à avoir mis en difficulté Bingourou Kamara. La frappe à ras de sol du Japonais poussait le gardien carolo à la détente, le coup franc direct de l'ancien Waeslandien trouvait le poteau.

Les Trudonnaires ont continué à pousser jusqu'au bout et Aboubakary Koita, encore, a touché la barre. QUelques instants plus tard, Jackson Tchatchoua était proche de rassurer le Sporting, mais son envoi était repoussé par le poteau.

Le score n'évoluera pas, malgré la pression trudonnaire, Charleroi a tenu bon et tient sa première victoire de l'année. Nouvelle déconvenue en revanche pour le STVV, qui pourrait perdre quelques places au classement ce week-end.

