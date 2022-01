Premiers pas pour Daan Heymans avec Charleroi: "Pas une décision facile"

A peine arrivé, déjà impliqué: prêté par Venise au Sporting de Charleroi, Daan Heymans a disputé ses premières minutes avec les Zèbres vendredi soir, à Saint-Trond.

Et s'il est ravi de poser ses valises au Mambourg, l'ancien Waeslandien ne cache pas que c'est un choix cornélien qu'il a dû poser. "Ce n'était pas un choix facile de quitter Venise", confirmait-il vendredi soir, dans les travées du Stayenveld.

"Retrouver du temps de jeu"

Mais Daan Heymans était en panne de temps de jeu en Italie. "J'ai vécu quelques très bons moments, comme mes débuts sur la pelouse du Napoli. J'ai pu participer à dix rencontres, inscrire un but et donner un assist. Mais la concurrence était devenue trop grande, donc il était temps pour moi d'aller voir ailleurs pour retrouver du temps de jeu."

Et c'est à Charleroi que Daan Heymans a décidé de poser ses valises. Arrivé jeudi, le milieu offensif a célébré sa première victoire dès vendredi en participant à la dernière demi-heure. "On a eu assez d'occasions en contre pour faire le 0-2. On n'a pas réussi et ça nous a mis en difficulté. Mais on s'est battu jusqu'au bout", conclut-il.