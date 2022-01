Enfin une victoire pour Charleroi: "Peu importe la manière, il fallait gagner"

Les Zèbres attendaient ce succès depuis le 19 décembre. Ils sont désormais relancés.

Et c'est Anass Zaroury qui a inscrit l'unique but du match. Le Diablotin du Sporting de Charleroi n'avait plus trouvé l'ouverture depuis fin août, il a planté un coup de tête décisif au Stayenveld. "Ça nous a fait du bien. À moi et à toute l'équipe", savoure-t-il au micro de RCSC TV.

Un but qui atténue, au moins en partie, la frustration accumulée mardi soir contre Courtrai. Charleroi avait largement dominé la seconde période, sans parvenir à passer devant. "Il nous avait manqué un peu de réussite. On a eu beaucoup d'occasions lors des derniers matchs, mais juste pas assez pour marquer et gagner."

Cette fois, le but est tombé assez vite et il a suffi au Sporting, qui met fin à une série de quatre matchs sans défaite. "On s'est dit que peu importe la manière, on devait gagner. On a l'habitude de bien jouer au foot. À Saint-Trond c'était un peu moins le cas, mais on savait qu'on devait gagner."