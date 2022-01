Un joueur de Saint-Trond pris en grippe par le public : "Je n'ai jamais vu les fans cibler un joueur comme ça"

Le STVV a réalisé quatre sur six contre Seraing et Anvers, mais contre Charleroi les choses étaient beaucoup plus difficiles, surtout en première mi-temps. Les fans des Canaris ont montré leur mécontentement à partir de la vingtième minute.

Non, Junior Pius n'a pas joué le meilleur match de sa carrière. Au contraire. Le joueur prêté par l'Antwerp n'est en aucun cas le chouchou du public au Stayen, mais vendredi, c'était un peu trop. Après le coup de sifflet final, les frustrations étaient grandes. Pius a eu droit à des sifflets à presque chaque touche de balle. Pendant le match, Bernd Hollerbach avait fait part de son mécontentement concernant les critiques des fans. Junior Pius n'a pas pu se retenir non plus. Il s'est approché du noyau dur des supporters du STVV et a mis sa main derrière leur oreille, après quoi il leur a fait un doigt d'honneur. Il aurait également craché en direction des fans. Après le match, Hollerbach est revenu sur les conflits. "Cela fait 32 ans que je suis dans le football et je n'ai jamais vu les fans cibler un joueur comme ça. Nous sommes sous le choc, car cela ne nous aide pas du tout. Ces dernières semaines ont été difficiles, nous devons donc plus que jamais nous battre ensemble."