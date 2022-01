STVV condamne les incidents et s'excuse

Les supporters n'étaient pas content, et deux membres du club ont eu une mauvaise réaction.

Ce vendredi, STVV s'est une nouvelle fois incliné, contre Charleroi cette fois, et le public du Stayen n'était pas très content de la prestation de son équipe. Durant la rencontre, Pius a été conspué et la nervosité est montée d'un cran après le coup de sifflet final.

L'entraîneur adjoint Dennis Schmitt et Junior Pius ont eu des mots durs avec certains supporters, et cela n'a pas été du goût de la direction des Canaris qui a expliqué dans un communiqué publié ce matin qu'une "discussion avait eu lieu entre la direction et les deux personnes impliquées".

Voici le communiqué du club.