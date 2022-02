Manchester City prolonge l'un de ses grands talents

James McAtee (19 ans), international anglais U20, a signé un nouveau contrat à Manchester City : le jeune milieu créatif est désormais lié aux Citizens jusqu'en 2026, a annoncé le club ce mercredi. McAtee, pilier de l'équipe U23, a obtenu ses premières minutes en équipe A cette saison, en Coupe de la Ligue mais également en Premier League contre Everton, puis en FA Cup.

We are delighted to confirm that @JamesMcatee6 has signed a new contract with Manchester City ✍️



The 19-year-old has agreed a three-year extension, putting pen to paper on a deal which keeps him at the Etihad Stadium until the summer of 2026!



⬇️ READ MORE ⬇️