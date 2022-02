Le PSG s'impose face à Rennes dans les derniers instants

Le PSG a eu les occasions et tombait sur un Rennes accrocheur...avant que Kylian Mbappé ne sorte une nouvelle fois de sa boîte.

Le Stade des Princes voyait les supporters du PSG faire parler d'eux avant le début de la rencontre : la tribune des Ultras était boycottée en signe de protestation, le nom de Mauricio Pochettino était sifflé au moment d'annoncer les équipes, et Leonardo était prié de "dégager". Les deux gagnants de la CAN, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, étaient quant à eux fêtés. Pochettino titularisait Xavi Simons et Keylor Navas.

Les Rennais étaient les premiers à se mettre en évidence, avec Bourigeaud (7e) et Santamaria (14e). A la 32e, Lionel Messi servait Kylian Mbappé mais le jeune défenseur central rennais Warmed Omari intervenait bien. 10 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence : Mbappé fixait, Omari déviait sur le poteau du but défendu par Dogan Alemdar. Score à la mi-temps : 0-0.

Les Parisiens se faisaient très peur dès l'entame de la seconde mi-temps, mais la volée de Baptiste Santamaria n'était pas cadrée (46e).

Kylian Mbappé, comme à son habitude cette saison, portait le PSG et se ménageait 3 énormes occasions coup sur coup (61e, 63e, 65e). Il pensait bien ouvrir le score grâce à un service de Messi, mais le VAR annulait le but.

Le PSG poussait en fin de match. Pochettino faisait monter Mauro Icardi (83e). L'Argentin avait un pied dans le but de ses couleurs, qui tombait enfin (90+3e). Il servait Lionel Messi qui distillait son 8e assist en Ligue 1 cette saison - et était décisif pour la 4e fois en 4 matchs. Kylian Mbappé glissait le ballon hors de portée d'Alemdar.

Le PSG est solide leader et compte désormais 16 points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Olympique de Marseille. Rennes est 5e et manque l'occasion de rejoindre la 4e place du Strasbourg de Matz Sels.

Ce n'est sûrement pas ces 3 points arrachés par les Parisiens qui vont calmer la fureur de leurs supporters, eux qui ont hué les joueurs à la fin du match car ils ne sont pas venus les saluer...