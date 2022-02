Hugo Lloris justifie sa prolongation du côté de Tottenham : "L'esprit a une grande importance dans le sport"

A six mois du terme de son contrat, le gardien la capitaine de l'équipe de France a récemment prolongé son bail avec les Spurs jusqu'en juin 2024.

Hugo Lloris (35 ans, 21 matchs en Premier League cette saison) a justifié sa décision dans les colonnes du Times. "Mon histoire avec Tottenham était une histoire que je voulais continuer. C’était vraiment clair dans mon esprit. J’ai fait preuve de loyauté envers le club et c’est vraiment important pour moi", a souligné le Français. "C’était vraiment important après neuf ans et demi de comprendre si je suis prêt à continuer à ce haut niveau. L’esprit a une grande importance dans le sport. Si vous vous sentez frais dans votre esprit, cela aide le corps à suivre. Beaucoup de gardiens de but dans le passé prouvent que vous pouvez jouer à un haut niveau jusqu’à très tard. J’ai été très impressionné quand je suis arrivé à Tottenham de voir Brad Friedel jouer et s’entraîner (à 41 ans, ndlr) comme un joueur de 30 ans."

La confiance témoignée par l’entraîneur Antonio Conte aura aussi été déterminante dans la décision du portier.