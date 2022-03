📷 John Terry remercie Roman Abramovich

John Terry a pu soulever la Ligue des Champions avec Chelsea, dont il était le capitaine emblématique durant une bonne partie des années Abramovich.

L'ancien joueur des Blues a donc naturellement rendu hommage au propriétaire russe de Chelsea, qui a annoncé mettre le club en vente en raison de l'attaque russe en Ukraine et des sanctions qui y sont liées. Avec Chelsea et sous Roman Abramovich, John Terry a remporté 5 titres de champion d'Angleterre, 4 Coupes d'Angleterre, une Ligue des Champions et une Europa League.

"Le meilleur", se contente d'écrire John Terry dans un post sur Twitter.