Maxence Caqueret poursuit sa progression : "Je me sens assez bien en ce moment"

Le jeune milieu de l'Olympique Lyonnais est revenu sur sa forme actuelle et ses relations avec ses coéquipiers.

Alors sa dernière saison était un peu plus délicate, Maxence Caqueret (22 ans) revient bien dans le coup. Il a déjà joué 34 matchs cette saison toutes compétitions, pour près de 2500 minutes. Il a démarré 23 de ses 27 matchs joués en Ligue 1 sous Peter Bosz.

"Je me sens assez bien en ce moment. Je pense que je progresse", a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi avant d'affonter le Stade Rennais et Jérémy Doku (dimanche, 17h05)."Je peux encore m'améliorer. Je perds moins de ballons dangereux et j'en récupère beaucoup plus pour aider l'équipe à avancer. Je peux encore m'améliorer dans ma projection et dans mes dernières passes."

Le milieu de l'OL a perdu Bruno Guimaraes, parti à Newcastle, mais s'est renforcé avec le prêt d'un ancien de la maison : Tanguy Ndombélé. "Tanguy Ndombele a un style différent de Bruno Guimaraes. C'est vraiment bien de jouer à ses côtés. On a une complémentarité. L'un monte, et l'autre reste en retrait", a-t-il analysé selon Foot Mercato.