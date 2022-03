Le ton monte à la Juventus après l'humiliation face à Villarreal

Comme à son habitude, Massimiliano Allegri a imposé une mise au vert à ses joueurs avant la rencontre face à la Salernitana. Sauf qu'ils auraient aimé quelques heures de liberté en plus...

Cette semaine, la Juventus a été humiliée sur sa pelouse, 0-3, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Villarreal. Une performance désastreuse, surtout en fin de match, qui pousse Massimiliano Allegri à prendre des décisions contraignantes pour ses joueurs. Comme à son habitude, l'entraîneur de la Juventus a imposé une mise au vert avant la rencontre de demain face à la Salernitana. Sauf que selon la Gazzetta Dello Sport, l'entraîneur italien a exceptionnellement modifié les horaires de cette mise au vert, pour la rendre plus longue, ce qui n'a pas plu à une partie du vesitiare. Paulo Dybala, accompagné notamment de Juan Cuadrado, est allé trouver son entraîneur afin de lui demander quelques heures de liberté supplémentaire. Ce à quoi Massimiliano Allegri a répondu. "Toi, Paulo? Tu me demandes ça?" Une référence à la confiance qu'il a toujours eu envers le joueur argentin, qu'il a remis au centre du projet de reconstruction de la Juventus et qu'il a nommé vice-capitaine. Ambiance.